Kunitsu-Gami: Path of the Goddess tem demo lançada

A Capcom iniciou sua apresentação Capcom Next nesta segunda-feira com uma nova apresentação de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e o anúncio de uma demo gratuita, que chega ainda hoje ao PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Também foi anunciado um “cross-over” de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess com Okami, jogo de temática parecida, que colocará itens do clássico como um extra para quem comprar Kunitsu-Gami no período de pré-venda.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess é uma variação do estilo “tower defense” na qual os jogadores assumirão o controle do protagonista Soh para tomar decisões estratégicas precisas e usar ações habilidosas de espadas dançantes, enquanto trabalham com aldeões resgatados e a Donzela Yoshiro, para superar os desafios futuros.

Durante o dia, ele explora a vila e elimina a contaminação resgatando os aldeões e atribuindo-lhes sabiamente funções e posições para ajudar a atacar o Seethe à noite. Durante a noite, os aldeões lutarão ao lado de Soh para proteger Yoshiro do enxame de Seethe. O trailer apresentou o Spirit State e a nova jogabilidade com Festering Seethe. Quando Soh ficar sem saúde, Soh entrará em um estado de espírito onde o jogador não poderá lutar e só poderá dar comandos aos aldeões para proteger Yoshiro. The Festering Seethe irá invocar enxames de Seethe, então cooperar com seus aldeões é uma necessidade. Em ambas as situações, os jogadores poderão vivenciar a intensa fusão de ação e estratégia.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess será lançado em 19 de julho para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

