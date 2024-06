Outer Space |Do R7

Lançamento de Frostpunk 2 é adiado mais uma vez O 11 Bit Studios anunciou mais um atraso para o lançamento de Frostpunk 2, que agora não será mais lançado no final de julho, mas apenas...

O 11 Bit Studios anunciou mais um atraso para o lançamento de Frostpunk 2, que agora não será mais lançado no final de julho, mas apenas em setembro.

O novo atraso foi justificado pela necessidade do estúdio de mais tempo para continuar refinando e aperfeiçoando o jogo após receber opiniões de fãs que jogaram o beta. Tocando no assunto, o diretor de design Jakub Stokalski e o diretor de arte Lukasz Juszczyk explicaram:

“Com base nas pesquisas que recebemos depois de jogar o Beta, a avaliação média que vocês nos deram foi de 8 em 10. Estamos muito gratos por isso! Ao mesmo tempo, foi apenas uma pequena fatia de um trabalho em andamento, jogo ainda em crescimento. Embora nossa lista de pendências seja abundante, foi uma oportunidade para ouvirmos o que vocês gostaram e o que ainda não aconteceu”.

“Isso nos permitiu priorizar melhor as coisas e trazer antecipadamente os recursos e modificações nas quais já estávamos trabalhando. Mas também percebemos que, para garantir a melhor experiência possível no lançamento, precisamos de mais tempo para terminar o desenvolvimento do Frostpunk 2”.

Frostpunk 2 agora está previsto para sair no PC em 20 de setembro de 2024, com disponibilidade no Game Pass desde o primeiro dia.

