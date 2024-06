Lego Horizon Adventures será anunciado amanhã, segundo rumor

Alto contraste

Especulado para a última State of Play, mas não confirmado, Lego Horizon Adventures deve ser anunciado durante a Summer Game Fest na sexta-feira, de acordo com informações obtidas pelo confiável vazador francês Billbil-kun.

A existência de Lego Horizon Adventures foi descoberta no mês passado pelo usuário Kurakasis no X, que mencionou um possível anúncio do jogo na State of Play. Ele ressaltou na ocasião que não sabia se seria um jogo ou apenas uma colaboração da Sony com a Lego para brinquedos.

Agora, Billbil-kun, que tem um longo histórico de vazamentos, sendo a maioria relacionada ao PlayStation, afirma que Lego Horizon Adventures é de fato um jogo e o anúncio será na sexta-feira.

Ainda segundo o vazador francês, o jogo será lançado para PS5 e PC simultaneamente e uma conta da PSN será obrigatória no PC. As pré-encomendas do jogo serão abertas imediatamente após o anúncio ser feito, o que indica um lançamento próximo.

A Sony e a Lego já colaboraram com um kit de Lego baseado em Horizon em 2022, quando foi lançado um Lego do Tallneck de Horizon Forbidden West e a boneca de Aloy.

