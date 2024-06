Like a Dragon terá série de TV pela Amazon Prime Video Há quase 10 anos que a Sega tenta adaptar a série Like a Dragon (ex-Yakuza) para uma série televisiva, e finalmente a oportunidade...

Há quase 10 anos que a Sega tenta adaptar a série Like a Dragon (ex-Yakuza) para uma série televisiva, e finalmente a oportunidade apareceu por uma parceria com a Amazon Prime Video.

Anunciada nesta terça-feira, 4 de junho, a série de TV de Like a Dragon tem seis episódios já confirmados, sendo que os três primeiros sendo lançados em 25 de outubro e os três finais em 1º de novembro.

A produção e filmagem acontecerá no Japão, com elenco japonês. A série então terá legendas ou narração dublada em outras regiões.

O enredo da série será “vagamente inspirado” naquele do primeiro jogo, lançado com o título Yakuza no ocidente em 2005 e refeito em Kiwami de 2016. Os roteiristas terão liberdade para adaptar a história a fim de melhor acomodar o público em geral, bem como fazer o “fã service” necessário. O papel secundário do psicopata Goro Majima, que se tornou um dos personagens favoritos dos fãs desde Yakuza 0, poderia, portanto, ser ampliado.

A história passará por dois períodos, em 1995 e 2005, e acompanhará “a vida, os amigos de infância e as repercussões das decisões de um temível e incomparável guerreiro Yakuza com um forte sentido de justiça, dever e humanidade”.

A direção está nas mãos de Masaharu Take (100 Yen Love) e Kengo Takimoto (Kamen Teacher), e o ator Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive) foi escalado para o papel de Kiryu Kazuma. Kento Kaku, visto recentemente na produção da Netflix, House of Ninjas, interpretará o amigo de infância Akira Nishikiyama. Munetaka Aoki (Godzilla: Minus One) também estará presente, em um papel ainda desconhecido no momento.

Masayoshi Yokoyama, chefe do estúdio Ryu Ga Gotoku Studio, atuará como produtor executivo da série.

“Desde o dia em que coloquei a caneta no papel pela primeira vez no roteiro original de Yakuza, nunca pensei em revisitar nenhum dos meus trabalhos na série”, disse Yokoyama. “É porque eu entendo muito bem os desafios e dificuldades que surgem ao refazer um título finalizado”.

“No entanto, se algum dia eu fosse enviado ao passado por meio de algum tipo de piada cósmica, esta é a experiência que eu gostaria de criar. Se eu tivesse que passar por uma situação difícil de qualquer maneira, eu gostaria de fazer as versões mais envolventes de Kamurocho e Kiryu Kazuma que pudesse – e esta série tem tudo”.

“Embora os jogos permitam que você experimente o mundo deles através de lentes subjetivas, esta adaptação será a forma objetiva de aproveitar a série. Não tenho dúvidas de que os fãs ficarão atraídos pela forma como ela dá vida aos jogos e adiciona novas surpresas. Os recém-chegados, tenho certeza, se verão investidos simplesmente no realismo corajoso da série”, prometeu o produtor.

Make the choice to take the next step. Like a Dragon: Yakuza comes to Prime Video October 24. pic.twitter.com/Pn2gKQzqlK — RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) June 4, 2024