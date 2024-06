Loja Gamestop diz que data de lançamento de Metal Gear Solid Delta está “incorreta”

Outer Space |Do R7

Após publicar acidentalmente a data de lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pelas redes sociais ontem, a rede americana Gamestop publicou uma correção nesta terça-feira dizendo que a informação sobre o lançamento estava “incorreta”.

“Nossa postagem anterior de pré-encomenda no #MetalGearSolidDelta tinha uma data de lançamento incorreta. Mais informações sobre o lançamento oficial do jogo virão da @Konami”, podemos ler na atualização publicada no X.

Curiosamente, a data mencionada na mensagem anterior, 17 de novembro, foi a mesma do lançamento de Metal Gear Solid 3: Snake Eater em 2004. Porém, este dia cai em um domingo em 2024, o que seria atípico para um lançamento, a não ser que a Konami fizesse questão de comemorar o aniversário do jogo.

De qualquer forma, a Konami espera lançar Metal Gear Solid Delta: Snake Eater no final de 2024 para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

