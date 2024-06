Lollipop Chainsaw RePop ganha trailer e data de lançamento O Dragami Games divulgou o primeiro trailer de Lollipop Chainsaw RePop, a versão remasterizada do irreverente jogo de ação do designer...

O Dragami Games divulgou o primeiro trailer de Lollipop Chainsaw RePop, a versão remasterizada do irreverente jogo de ação do designer Suda51. Junto do trailer, foi anunciado que o lançamento será em 25 de setembro no PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.

Apesar do Lollipop Chainsaw original, lançado em 2012 no PS3, não ter sido um grande sucesso comercial, o fundador do Dragami Games, Yoshimi Yasuda, pretendia criar um remake que desse a ele uma segunda chance de sucesso. Mas, após enfrentar dificuldades que incluíam renovar o licenciamento das músicas originais, o produtor optou por apenas remasterizar o jogo original a fim de preservá-lo e torná-lo compatível com as plataformas atuais.

“O objetivo principal do projeto Lollipop Chainsaw Remake é fazer com que os jogadores que desejam jogar Lollipop Chainsaw possam fazê-lo facilmente, e não fazer um novo jogo Lollipop Chainsaw”, disse Yasuda.

“Claro que o ideal seria fazer uma versão remasterizada do jogo original, sem mudar nada. No entanto, infelizmente não conseguimos incluir 16 das músicas licenciadas, que eram uma grande parte da sensação do jogo original, e por isso pretendemos um remake que seja o mais próximo possível de uma remasterização”.

Lollipop Chainsaw RePop será lançado em mídia digital e física. Os detalhes sobre o lançamento e as edições serão divulgados futuramente.

A remasterização permite que os jogadores escolham entre o modo Original ou o modo RePop, que inclui menos violência e usa efeitos de dano pop-art.

“RePop é uma versão definitiva do jogo que deixa a história inalterada, com foco em melhorias de qualidade de vida e conteúdo adicional de jogabilidade”, podemos ler na descrição do trailer.

