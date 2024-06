Lords of the Fallen 2 deve ser lançado em 2026 A editora CI Games está planejando o lançamento de uma sequência de Lords of the Fallen em 2026. A menção a Lords of the Fallen 2 e...

A editora CI Games está planejando o lançamento de uma sequência de Lords of the Fallen em 2026.

A menção a Lords of the Fallen 2 e sua janela de lançamento aparece em um documento da CI Games compartilhado pelo site polonês Bankier, que também diz que a Epic Games assegurou os diretos de distribuição do jogo no PC.

Lords of the Fallen 2 também está sendo planejado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S e será publicado pela própria CI Games nessas plataformas.

Típico “Soulslike”, o primeiro Lords of the Fallen rendeu duas versões, sendo que a primeira foi lançada em 2014 no PS4, Xbox One e PC, e a segunda chegou no ano passado ao PS5, Xbox Series X|S e PC com várias novidades, incluindo gráficos feitos no Unreal Engine 5.

