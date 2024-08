Mafia: The Old Country é anunciado em trailer Coube à 2K e seu estúdio Hangar 13 encerrar a Gamescom Opening Night Live desta terça-feira com o anúncio do novo jogo da série Mafia... Outer Space|Do R7 20/08/2024 - 18h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h31 ) ‌



Coube à 2K e seu estúdio Hangar 13 encerrar a Gamescom Opening Night Live desta terça-feira com o anúncio do novo jogo da série Mafia, revelado em um trailer teaser.

Chamado Mafia: The Old Country, o jogo em mundo aberto terá um enredo que conta as origens da máfia siciliana.

“Lute para sobreviver nesta era perigosa e implacável, com ação trazida à vida pelo realismo autêntico e rica narrativa pela qual a aclamada série Mafia é conhecida”, diz a descrição do trailer.

“O que você acabou de ver é a primeira olhada inicial em Mafia: The Old Country, uma história emocionante ambientada na Sicília dos anos 1900 durante as origens da Máfia”, comentou o presidente da Hangar 13, Nick Baynes.

“Estamos voltando às raízes do que os fãs amam na franquia Mafia, criando uma narrativa linear profunda, com aquela sensação clássica de filme de máfia”.

Mafia: The Old Country será lançado em 2025 para PC, PS5 e Xbox Series X|S. Um trailer mostrando o jogo pela primeira vez foi prometido para dezembro, muito provavelmente durante o The Game Awards.

