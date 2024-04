Alto contraste

Mais popular da série, Football Manager 2024 ganha atualização importante

Football Manager 2024 (FM24), um dos jogos mais populares da aclamada série de gerenciamento de times de futebol, recebeu recentemente a maior atualização desde seu lançamento em novembro de 2023. Disponível para todas as plataformas, a atualização histórica traz mais de seis milhões de mudanças de dados e atualizações de times, além de ajustes nas classificações de habilidade atual e atributos de milhares de jogadores, refletindo seus desempenhos no mundo real desde o lançamento do FM24.

Com mais de 30 anos de tradição, a série Football Manager é referência em simulação de futebol, proporcionando aos jogadores a experiência imersiva de gerenciar um time de futebol profissional. A edição 2024 se destaca por sua jogabilidade aprimorada, inteligência artificial avançada e gráficos realistas, que colocam o jogador no comando de todas as decisões do clube, desde a escolha dos jogadores e estratégias de jogo até a gestão das finanças e infraestrutura.

Base de dados com inúmeras alterações

A atualização de março de 2024 consolida o FM24 como a versão mais completa e autêntica da série. As mudanças nos dados e nos atributos dos jogadores garantem que a experiência de jogo reflita o cenário real do futebol mundial, com novos talentos emergindo e jogadores experientes buscando novos desafios. A atualização também inclui ajustes na inteligência artificial, tornando os times mais competitivos e imprevisíveis, e aprimoramentos na interface do usuário, facilitando a navegação e o acesso às informações.

Estes dados estatísticos atualizados conferem também uma excelente oportunidade de simbiose com outros mercados, sendo que as plataformas de apostas são outro dos meios em que a análise estatística é cada vez mais relevante. Essas plataformas conferem dados definitivos que podem ser utilizados na monitorização de apostas com extensas possibilidades de filtros e sinais no controle total de gestão de riscos.

Por último, as correções realizadas na dinâmica de jogo também estão em evidência, criando uma melhor experiência, independentemente da plataforma em que o Football Manager seja jogado.

🔔​ Main Data Update 🔔



We've begun setting a Data Update live across #FM24 titles now 🚨



Timings may vary by platform - More info 👇 — Football Manager (@FootballManager) February 29, 2024

Ajuste de dados para realismo máximo

A atualização histórica do FM24 não afeta apenas os times, mas também o mercado de transferências, acompanhando as movimentações do mundo real. Para os fãs brasileiros, um dos destaques é a transferência de Vitor Roque ao Barcelona, confirmando uma negociação fechada ainda no ano passado. Outros jovens talentos como Valentin Barco e Claudio Echeverri também devem agitar o mercado virtual.

Além dos jogadores trocando de camisa, a atualização traz mudanças nas Habilidades Atuais (CA) e Potenciais (PA) de atletas já existentes. No ano passado, o destaque foi o Arsenal, que viu seus jogadores receberem grandes impulsos no CA graças ao bom desempenho na Premier League. Na atualização atual, nomes como Ollie Watkins e Douglas Luiz, do Aston Villa, também devem subir de patamar, enquanto times como o Chelsea podem ter seus atletas ligeiramente rebaixados.

Melhorias na jogabilidade e adeus aos abusos

A atualização de Março não se limita apenas aos dados – ela também traz correções de bugs e aprimoramentos na inteligência artificial. Um dos problemas mais graves enfrentados pelos jogadores era a aceitação de ofertas irrisórias por parte dos times controlados pela IA. Imagine Mbappé, Haaland ou Vinicius Jr. sendo vendidos por mixaria? Felizmente, esta exploração foi eliminada.

Além disso, a atualização corrige outros bugs incômodos, como desaparecimento aleatório de responsabilidades da equipe técnica, ausência do VAR em partidas eliminatórias da Liga Europa e a falta de efeitos de chuva e neve durante as partidas. Com essas melhorias, o FM24 se torna uma simulação de futebol ainda mais fiel e imersiva para os jogadores.

Para 2025, a equipe da produtora Sports Interactive já antecipou uma novidade na forma de inclusão de equipes femininas pela primeira vez na série.

Nova edição bateu recorde para a série

Com Football Manager 2024, a franquia da Sports Interactive vive seu auge de popularidade, tendo atingido sete milhões de jogadores em todas as plataformas em menos de 100 dias, um novo recorde para a série que já tem 33 jogos lançados.

Com a futura introdução do futebol feminino, o lançamento de uma nova mecânica de jogo e a evolução natural do grafismo, Football Manager se prepara para continuar a ser um dos títulos de esporte mais populares do mundo, enquanto inspira novos aspirantes a treinadores e dirigentes de futebol.

