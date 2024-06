Mario & Luigi: Brothership é anunciado para Nintendo Switch

Outer Space |Do R7

A Nintendo iniciou a apresentação Nintendo Direct desta terça-feira com o anúncio de Mario & Luigi: Brothership, o primeiro jogo original na série Mario & Luigi em nove anos.

Descrito pela Nintendo como “uma aventura marítima que se desenrola em ilhas misteriosas”, Mario & Luigi: Brothership parece manter a essência da série com uma combinação de jogo de plataforma e combate que mistura ação com turnos no estilo JRPG.

Mario & Luigi: Brothership será lançado já em 7 de novembro de 2024.

