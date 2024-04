Marvel 1943: Rise of Hydra, da escritora de Uncharted, é apresentado em trailer

Alto contraste

A Marvel aproveitou a conferência State of Unreal 2024, dedicada à plataforma de desenvolvimento da Epic, para apresentar um novo trailer e o título final de seu jogo AAA que reunirá o Capitão América e o Pantera Negra em uma história ambientada durante a Segunda Guerra Mundial.

Marvel 1943: Rise of Hydra é o nome do jogo em produção no estúdio Skydance New Media, sob a direção de Amy Hennig, ex-diretora criativa e escritora de Uncharted. Cenas da jogabilidade ficarão para outra ocasião, já que o trailer de hoje é uma demonstração da competência do Unreal Engine 5 para gerar cenas de corte muito realistas, com qualidade de cinema, substituindo as cenas pré-renderizadas mais comuns.

O trailer ao menos confirma que a trama colocará o Capitão América e o comando Gabriel Jones contra o Pantera Negra Azzuri, avô do herói moderno, e Nanali, leader da rede de espionagem de Wakanda. O cenário será a Paris ocupada da época.

Enquanto as duas facções lutam contra a Hydra, a divisão sobrenatural dos nazistas, nossos heróis estão divididos por grandes divergências sobre método e protocolo. Tratando-se de heróis, suspeitamos que eles acabarão se reconciliando em nome da liberdade e a defesa de uma causa maior.

Marvel 1943: Rise of Hydra tem lançamento previsto para 2025.

