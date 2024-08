Meta encerra estúdio Ready at Dawn, criador de The Order 1886 e jogos de VR A Meta anunciou o fechamento do Ready at Dawn Studios, produtor de jogos de PlayStation como The Order 1886 e God of War: Chains of... Outer Space|Do R7 07/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h36 ) ‌



A Meta anunciou o fechamento do Ready at Dawn Studios, produtor de jogos de PlayStation como The Order 1886 e God of War: Chains of Olympus, mas que nos últimos se dedicou a criar títulos de VR como Lone Echo 1 e 2.

Segundo a Meta, a decisão de encerrar o estúdio foi tomada para atender ao novo teto orçamentário do Reality Labs, a divisão de realidade virtual do grupo. Os funcionários do estúdio agora estão sendo encorajados a se candidatar a vagas em outros estúdios dentro do Reality Labs e Oculus Studios.

Fundado em 2003 em Irvine, na Califórnia, o Ready at Dawn teve uma trajetória claudicante, começando como desenvolvedor de jogos para o PSP como Daxter, God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta, além da versão para Wii de Okami. Em 2015, o estúdio criou seu primeiro AAA, The Order: 1886, um exclusivo do PS4 que, na época, impressionou por seus gráficos, mas não muito pela jogabilidade, sendo um fracasso comercial.

Em 2017, o estúdio lançou Lone Echo, um sucesso para o Oculus Rift que chamou a atenção da Meta, que em 2020 comprou o estúdio com a intenção de incorporá-lo à equipe do Oculus Studios. Desde então, o Ready at Dawn conseguiu lançar apenas um jogo, Lone Echo II, que não conseguiu repetir o sucesso do primeiro.

A Meta demitiu parte da equipe do estúdio em fevereiro passado, quando anunciou que encerraria o suporte ao jogo Echo VR, apesar deste ainda ter uma contagem de jogadores “na casa dos 10 mil”, de acordo com o CTO Andrew Bosworth.

Em julho, um memorando interno da Meta revelou que a empresa planeja cortar o orçamento da divisão Reality Labs em 20% até 2026, com o intuito de equilibrar as finanças do negócio de VR em um cenário de crescimento mais lento que o previsto anteriormente.