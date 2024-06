Metade dos jogadores de Hellblade 2 não passou da primeira fase; Só 13% concluiu o jogo Com a Microsoft desinteressada em divulgar dados de vendas de seus jogos desde o advento do Game Pass, as métricas de engajamento computadas...

Outer Space|Do R7 07/06/2024 - 10h53 (Atualizado em 07/06/2024 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share