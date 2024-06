Outer Space |Do R7

Metal Slug Attack Reloaded é lançado no PC e consoles A SNK lançou hoje Metal Slug Attack Reloaded, uma nova versão do jogo no estilo tower defense da icônica franquia Metal Slug. Batizado...

Alto contraste

A+

A-

A SNK lançou hoje Metal Slug Attack Reloaded, uma nova versão do jogo no estilo tower defense da icônica franquia Metal Slug.

Batizado Metal Slug Attack Reloaded, o novo Metal Slug é uma versão aprimorada de Metal Slug Attack, lançado para dispositivos móveis em 2016. O jogo combina o estilo visual clássico de pixel art em 2D com a jogabilidade profunda e estratégica de tower defense, proporcionando uma experiência familiar, mas ao mesmo tempo renovada, para os fãs da série.

Em Metal Slug Attack Reloaded, os jogadores constroem equipes e despacham personagens únicos no campo de batalha. Haverá mais de 300 personagens de cinco facções distintas, incluindo a Regular Army, a Rebel Army e a Space Army, permitindo muitas possibilidades de combinações.

Apesar da profundidade estratégica, Metal Slug Attack Reloaded foi criado para jogadores de todos os níveis de habilidade. Controles intuitivos permitirão que qualquer pessoa mergulhe no jogo e comece a batalhar, enquanto as mecânicas e estratégias do jogo oferecem desafios e recompensas para jogadores mais experientes.

Publicidade

Um novo personagem, o Mostro, será introduzido. Este é um híbrido humano-alienígena resultado de uma conspiração do sorerano de Marte, Rootmars. Mostro foi projetado especificamente para as versões de console de Metal Slug Attack Reloaded e promete ser um grande aliado na luta contra os inimigos.

Os fãs de Metal Slug poderão conhecer também o modo Another Story, uma coleção de histórias que mescla personagens de Metal Slug Attack com rostos familiares da franquia. Um modo online com duas variações de partidas também está nos planos. Este inclui o Room Battle, que permite que os jogadores desafiem seus amigos em batalhas épicas, e o Matching Battle, que coloca jogadores de todo o mundo em disputa pelo título de “Grande Demônio”.

Publicidade

Metal Slug Attack Reloaded já está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam).

O post Metal Slug Attack Reloaded é lançado no PC e consoles apareceu primeiro em Outer Space.