Metaphor: ReFantazio tem mais uma longa demonstração em vídeo

Sem poupar esforços para promover Metaphor: ReFantazio até o lançamento em outubro, a Atlus divulgou um novo trailer e mais uma longa demonstração com 14 minutos de cenas do RPG.

O vídeo de hoje aprofunda na descrição dos personagens postulantes a novo monarca, enquanto exemplifica as missões e a história do jogo. Mas acima de tudo é uma oportunidade de vermos o minucioso trabalho realizado na apresentação do jogo, seja o design dos personagens, a interface ou a construção dos cenários.

A intriga política estará no centro da narrativa em Metaphor: ReFantazio, tendo o protagonista a missão principal de salvar o reino após o assassinato do monarca quando este aparece no céu para dar um último recado a seus súditos, conclamando eleições para determinar o seu sucessor. Entre os candidatos está o protagonista, que terá então de encontrar todos os meios possíveis para se fazer valorizar pela população e figurar entre os candidatos elegíveis com maior credibilidade.

Metaphor ReFantazio é esperado para 11 de outubro de 2024 no PC, Playstation 5, Playstation 4 e Xbox Series X|S.

