Metaphor: ReFantazio tem novo trailer divulgado

A Atlus divulgou um novo trailer de Metaphor: ReFantazio, com foco na história, durante uma apresentação na feira Anime Expo nesta sexta-feira.

O diretor de Metaphor: ReFantazio, Katsura Hashino, e o designer de personagens, Shigenori Soejima, estiveram no evento para falar sobre o cenário do jogo, personagens, monstros e mais. À meia-noite deste sábado (6), a Atlus compartilhará detalhes do painel em uma transmissão especial “ATLUS Exclusive” Showcase – Story no canal ATLUS West no YouTube e no Steam. Uma gravação do painel da AX também estará disponível para ser assistida posteriormente no canal do YouTube.

Metaphor: ReFantazio é um novo RPG produzido pelo Studio Zero, formado pelo ex-diretor da série Persona, Katsura Hashino, juntamente com colaboradores frequentes das séries Persona e Shin Megami Tensei. A trama do jogo se passa no Reino Unido de Euchronia e segue um protagonista sem nome, que enfrenta grandes dificuldades após o assassinato inesperado do rei. O jogador, junto com sua parceira fada Gallica, tem a missão de desfazer a maldição sobre o príncipe, que todos acreditavam estar morto, enquanto participa do “Torneio Real”. Durante seis meses no jogo, será necessário conquistar a confiança da população e assegurar a segurança e o bem-estar deles.

Apesar de contar com os mesmos criadores, Metaphor: ReFantazio se distingue de outras séries da Atlus, como Shin Megami Tensei e Persona, graças a um novo sistema híbrido de batalhas, no qual os jogadores podem alternar entre ação em tempo real e combate por turnos. Na exploração de masmorras, a ação em tempo real, chamada “Rápido”, permite enfrentar inimigos de baixo nível de forma eficiente, dependendo do Arquetipo equipado (semelhante a um Persona/Demônio), sem a necessidade de entrar em combate completo usando comandos simples. Para inimigos mais desafiadores, o modo de combate por turnos, chamado “Esquadrão”, traz a jogabilidade tradicional de Shin Megami Tensei e Persona, junto com três companheiros.

Metaphor: ReFantazio será lançado em 11 de outubro de 2024 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

