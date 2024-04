Metaphor: ReFantazio tem novo trailer e data de lançamento anunciada

Alto contraste

A Atlus mostrou mais de Metaphor: ReFantazio em vídeo e anunciou que o jogo será lançado em 11 de outubro de 2024 no PC, PlayStation e Xbox.

O diretor do Studio Zero, Katsura Hashino (Persona 3, 4 e 5, Shin Megami Tensei III – Nocturne), apresentou o primeiro gameplay hands-on ao público durante uma transmissão especial na noite de segunda-feira, no qualexplorou vários segmentos do jogo, mostrou aos espectadores detalhes inéditos e comentou sobre sua visão de desenvolvimento e inspirações criativas.

A jornada do diretor também levou o público a uma seleção de locais do título, indo de grandes cidades a hidrovias subterrâneas e mostrando mais sobre sistemas e personagens. Sobre o mundo, um fator essencial para sua travessia é o Gauntlet Runner, um veículo que também serve como base e quartel-general do jogador.

Metaphor: ReFantazio será lançado em 11 de outubro de 2024 para Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam, contando com legendas em Português do Brasil.

Pré-vendas físicas já estão disponíveis, incluindo uma edição especial de colecionador.

