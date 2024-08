Metaphor: ReFantazio terá nova apresentação na quinta-feira A Atlus anunciou uma nova apresentação de Metaphor: ReFantazio, marcada para quinta-feira, 29 de agosto. A apresentação, que começa... Outer Space|Do R7 27/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h51 ) ‌



A Atlus anunciou uma nova apresentação de Metaphor: ReFantazio, marcada para quinta-feira, 29 de agosto.

A apresentação, que começa às 9 da manhã, no horário de Brasília, será conduzida pelo diretor do Studio Zero, Katsura Hashino. De acordo com a Sega e a Atlus, serão mostrados “mais detalhes sobre o mundo de fantasia de Metaphor: ReFantazio e a jornada do protagonista pelo Reino Unido de Euchronia”.

Metaphor: ReFantazio está sendo considerado pela Atlus seu terceiro pilar, com a ambição de se tornar tão popular quanto suas outras duas séries longevas: Persona e Shin Megami Tensei.

O RPG tem lançamento marcado para 10 de outubro no PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

