Metroid Prime 4: Beyond é revelado em trailer Após anos de expectativa e reviravoltas no desenvolvimento, que incluíram o reinício do desenvolvimento pelo Retro Studios, a Nintendo...

Alto contraste

A+

A-

Após anos de expectativa e reviravoltas no desenvolvimento, que incluíram o reinício do desenvolvimento pelo Retro Studios, a Nintendo pôde finalmente anunciar Metroid Prime 4: Beyond com um trailer na Nintendo Direct desta terça-feira.

Apesar do tempo que o separa de Metroid Prime 3, lançado há 17 anos, Metroid Prime 4: Beyond parece ser um sucessor que não irá reinventar a roda e mostra uma jogabilidade muito parecida com os anteriores na série: em primeira pessoa na maior parte do tempo, alternando para terceira para os momentos em que a “morph ball” entra em ação e com o velho scanner ainda em uso.

No tempo que separa Metroid Prime 4: Beyond de Metroid Prime 3: Corruption, a Nintendo lançou jogos da série no 3DS e Switch, sendo Metroid Dread, de 2021, o mais bem sucedido deles. Uma versão remasterizada de Metroid Prime para Switch também ocupou este vazio em 2023.

Metroid Prime 4: Beyond será lançado para o Switch em 2025.

Publicidade

O post Metroid Prime 4: Beyond é revelado em trailer apareceu primeiro em Outer Space.