Microsoft anuncia loja de apps Xbox Mobile Store para iOS e Android

A Microsoft anunciou que lançará sua própria loja de jogos para dispositivos móveis, a Xbox Mobile Store, em julho.

A informação foi revelada por Sarah Bond, presidente do Xbox, durante entrevista à Bloomberg: “Começaremos trazendo nosso próprio portfólio de jogos para a loja móvel do Xbox, então você verá jogos como Candy Crush ou Minecraft aparecerem nesta experiência. vamos começar com a web, e estamos fazendo isso porque ela realmente nos permite ter uma experiência acessível em todos os dispositivos, em todos os países, aconteça o que acontecer e independentemente das políticas de armazenamento do ecossistema fechado”.

A Xbox Mobile Store é uma das primeiras iniciativas que visam competir com as lojas de aplicativos da Apple e do Google, a App Store e Google Play, que deixaram de ter a exclusividade de distribuição de apps a partir da aprovação de uma nova lei na Europa este ano. Por ser uma loja web, a Xbox Mobile Store estará disponível globalmente.

A loja de aplicativos móveis do Xbox está sendo desenvolvida pela Microsoft há dois anos e foi um dos motivos para a compra da Activision Blizzard, que tem presença forte no segmento através de jogos da King, como Candy Crush Saga.

A plataforma móvel do Xbox também deve incluir recursos sociais, como conexão com outros usuários/amigos e compartilhamento de conquistas.

