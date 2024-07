Microsoft anuncia novas adições do Xbox Game Pass em junho e julho

Alto contraste

A Microsoft anunciou uma nova leva de jogos que será adicionado ao Xbox Game Pass para console, PC e Xbox Cloud Gaming.

As novidades começam com Journey to the Savage Planet e Nickelodeon All-Star Brawl 2, que entrarão no serviço na quarta-feira, 3, e terão prosseguimento na próxima semana com Cricket 24, The Case of the Golden Idol, Neon White e Tchia. Magical Delicacy e Flock chegarão ao Game Pass em meados de julho.

Novos jogos que entram no Xbox Game Pass em breve:

Journey to the Savage Planet (nuvem, console e PC) – 3 de julho

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (nuvem, console e PC) – 3 de julho

Cricket 24 (nuvem, console e PC) – 9 de julho

The Case of the Golden Idol (nuvem, console e PC) – 9 de julho

Neon White (nuvem, console e PC) – 11 de julho

Tchia (nuvem, PC e Xbox Series X | S) – 11 de julho

Magical Delicacy (nuvem, console e PC) – 16 de julho

Flock (nuvem, console e PC) – 16 de julho

Os seguintes títulos sairão do Game Pass em 15 de julho:

Coffee Talk Episódio 2: Hibiscus & Butterfly (nuvem, console e PC)

Figment 2: Creed Valley (nuvem, console e PC)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC)

TOEM (nuvem, console e PC)

The Wandering Village (nuvem, console e PC)

