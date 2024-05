Microsoft anuncia os próximos lançamentos do Xbox Game Pass A Microsoft anunciou a próxima leva de jogos que entrará no catálogo do Xbox Game Pass para console, PC e Xbox Cloud Gaming. As novidades...

A Microsoft anunciou a próxima leva de jogos que entrará no catálogo do Xbox Game Pass para console, PC e Xbox Cloud Gaming.

As novidades começam a aparecer hoje com Brothers: A Tale of Two Sons, e continuam no fim de semana com Chants of Sennaar, EA Sports NHL 24 e Immortals of Aveum.

Na semana que vem será a vez de Senua’s Saga: Hellblade 2, o principal lançamento do Xbox no semestre, e o final do mês ainda terá Humanity e Lords of the Fallen.

Veja a lista completa:

Disponível hoje

Brothers: A Tale of Two Sons (Nuvem, Console e PC)

O premiado clássico e aclamado pela crítica está voltando ao catálogo do Game Pass! Guie dois irmãos em uma jornada épica de conto de fadas do visionário diretor de cinema sueco Josef Fares e da desenvolvedora Starbreeze Studios. Resolva quebra-cabeças, explore os variados locais e lute contra chefes enquanto controla um irmão com cada alavanca analógica.

Chegando em breve

Chants of Sennaar (Nuvem, Console e PC) – 15 de maio

Neste premiado jogo de aventura e quebra-cabeças, jogue como o Viajante cuja missão é reunir os Povos da Torre. Observe, escute e decifre línguas antigas em um universo fascinante inspirado no Mito de Babel.

EA Sports NHL 24 (nuvem) EA Play – 16 de maio

EA Sports NHL 24 vai estar disponível com Xbox Cloud Gaming em breve por meio da EA Play! Sinta a intensidade do hóquei com todos os novos recursos de jogabilidade que aumentam a pressão, a fisicalidade e o controle da ação autêntica no gelo.

Immortals of Aveum (nuvem, PC e Xbox Series X|S) EA Play – 16 de maio

Immortals of Aveum está chegando à The Play List! Convoque seu poder com o PC Game Pass e Ultimate via EA Play neste jogo de tiro mágico em primeira pessoa para um jogador. Libere um arsenal de feitiços como Jak, que se junta a uma ordem de elite de magos de batalha para salvar um mundo à beira do abismo.

Senua’s Saga: Hellblade II (nuvem, PC e Xbox Series X|S) – 21 de maio

Disponível no dia do lançamento no Game Pass! Na sequência de Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua retorna em uma jornada brutal de sobrevivência através do mito e tormento da Islândia Viking. Com a intenção de salvar aqueles que caíram vítimas dos horrores da tirania, Senua enfrenta uma batalha para superar a escuridão interior e exterior. Pré-instale agora para estar pronto para jogar no dia do lançamento.

Galacticare (nuvem, PC e Xbox Series X|S) – 23 de maio

Disponível no dia do lançamento do Game Pass! Você é o Diretor da Galacticare, uma empresa intergaláctica de saúde e salvador quase voluntário da Galáxia (por dinheiro). Construa hospitais e recrute funcionários para satisfazer os caprichos de várias espécies alienígenas e curar suas doenças bizarras. Salve a Galáxia (literalmente) no modo história, ou vá para o modo sandbox para projetar o hospital dos seus sonhos.

Hauntii (nuvem, console e PC) – 23 de maio

Disponível no dia do lançamento no Game Pass! Jogue como um pequeno fantasma corajoso, porém ingênuo, Hauntii, e embarque em uma missão guiada pelos enigmáticos Eternians. Faça possessões, resolva quebra-cabeças e determine seu destino nesta aventura cativante. O estilo artístico feito à mão do jogo combina arte linear e animação com uma paleta marcante, criando uma experiência visualmente cativante. Juntamente com a trilha sonora dinâmica, isso aprimora a exploração imersiva de paisagens misteriosas.

Moving Out 2 (nuvem, console e PC) – 28 de maio

Você está pronto para se tornar um F.A.R.T de destaque? Essa é a sigla (em inglês) para Técnico de Arranjo e Relocação de Mobília no mundo de Moving Out 2. Trabalhando sozinho ou com até três amigos, vista seu uniforme e ajude os moradores de Packmore, e além, a empacotar e despachar!

Humanity (nuvem, console e PC) – 30 de maio

Torne-se um Shiba Inu e ajude a reconstruir a humanidade no aclamado jogo de ação e quebra-cabeças Humanity. Use comandos para guiar uma horda humana desorientada até o objetivo através de 90 fases do modo história cada vez mais desafiadoras e feitas à mão. Depois, escolha entre milhares de quebra-cabeças criados por usuários que expandem a amplitude dos mecanismos, ou crie o seu próprio e compartilhe com a comunidade.

Lords of the Fallen (nuvem, PC e Xbox Series X|S) – 30 de maio

Um vasto mundo o aguarda no novo RPG de ação de fantasia sombria, Lords of the Fallen. Como um dos lendários Cruzados das Trevas, embarque em uma missão épica para derrubar Adyr, o deus demônio.

Firework (PC) – 4 de junho

Um incêndio acidental em um funeral força a polícia a reabrir o caso encerrado de um massacre. Você jogará como um policial novato que participa da re-investigação por acaso. À medida que a investigação se aprofunda, o passado das vítimas surge gradualmente e o caso se torna mais desconcertante.

Rolling Hills (nuvem, console e PC) – 4 de junho

Disponível no dia do lançamento com Game Pass! Sirva sushi como um chef robô em Rolling Hills, um simulador de vida sobre administrar seu próprio restaurante em uma vila aconchegante. Faça novos amigos, compre ingredientes, aprimore sua loja e melhore a vida de seus vizinhos enquanto aperfeiçoa sua arte!

DLC / Atualizações de jogos

Vampire Survivors: Operation Guns – já disponível

Assinantes de Game Pass têm 10% de desconta na compra! Vampire Survivors: Operation Guns vê o sucesso do roguelike unir forças com a icônica série Contra da Konami, adicionando toneladas de armas e outros equipamentos (estamos falando de 22, incluindo evoluções!), 11 novos personagens, um mapa enorme e uma trilha sonora que combina faixas clássicas de Contra com covers de Vampire Survivors.

Aniversário de 15 anos de Minecraft – a partir de 15 de maio

Minecraft está celebrando 15 anos de aventuras emocionantes e criações impressionantes! Se você tem construído desde o alpha ou se juntou em algum momento ao longo dos anos, você deixou sua marca em cada bloco. Fique atento para os próximos anúncios de Minecraft!

Atualização de Starfield – 15 de maio

A maior atualização do Starfield desde o lançamento chega em 15 de maio! A atualização de maio inclui mapas de superfície mais detalhados; novas opções de dificuldade de jogo e configurações de exibição; novos recursos para personalização de naves e mais! Saiba mais em Bethesda.net.

