Microsoft confirma que lançará quatro jogos do Xbox em consoles rivais A apresentação especial do Xbox dedicada a esclarecer a nova estratégia multiplataforma da empresa começou com a confirmação daquilo...

Alto contraste

A+

A-

Microsoft confirma que lançará quatro jogos do Xbox em consoles rivais Microsoft confirma que lançará quatro jogos do Xbox em consoles rivais (Outerspace)

A apresentação especial do Xbox dedicada a esclarecer a nova estratégia multiplataforma da empresa começou com a confirmação daquilo que era, a esta altura, dado como certo: alguns jogos exclusivos do Xbox serão lançados em consoles rivais. No primeiro momento, serão apenas quatro jogos ainda não confirmados, mas nem Starfield nem Indiana Jones estão entre eles.

Segundo o chefe do Xbox, Phil Spencer, os critérios para escolher os jogos que se tornarão multiplataforma consideram títulos que foram lançados há mais de um ano no PC e Xbox e que já alcançaram o limite de público que poderiam atingir nessas plataformas, jogos que têm características fortes de comunidade e também jogos menores que eles nunca viram como necessariamente exclusivos do Xbox.

Spencer se recusou a confirmar quais serão esses quatro títulos, mas há evidências bem claras que Hi-Fi Rush (jogo pequeno, lançado há um ano no PC e Xbox), Pentiment (também pequeno, lançado há mais de um ano) e Sea of Thieves (jogo online impulsionado pela comunidade) fazem parte desta primeira leva. O quarto seria Grounded, o jogo de sobrevivência do Obsidian Entertainment que também cabe nos critérios de jogo menor e já antigo.

“São títulos que estão disponíveis para jogadores de Xbox há pelo menos um ano, incluindo joias escondidas que merecem ser experimentadas de forma mais ampla e jogos de serviço ao vivo cujas comunidades se beneficiarão ao receber ainda mais jogadores. Compartilharemos mais detalhes sobre esses títulos em breve”, comentou Spencer.

“Ao trazer esses jogos para mais jogadores, não só expandimos o alcance e impacto desses títulos como também nos permite investir em versões futuras desses jogos, ou em outros jogos de nosso portfólio interno. Não há nenhuma mudança fundamental em nossa abordagem sobre exclusividade”.

“Então, quatro jogos, nenhuma promessa além disso. Se você está em outra plataforma e ver esses jogos chegando, não entenda isso como um sinal de que todos os outros chegarão. Não chegarão”, afirmou o chefe do Xbox.

O temor dos fãs que especularam sobre o fim do Xbox como console e uma mudança total da Microsoft para o software, como fez a Sega no início dos anos 2000, não se confirmou e Spencer assegurou que o hardware continuará.

“Nosso compromisso em preservação de jogos é inabalável. Jogadores de Xbox devem se sentir confiantes em construir sua biblioteca de jogos digitais no ecossistema Xbox. Vamos continuar a recompensar isso com as experiências mais robustas e fáceis de usar, incluindo retrocompatibilidade, cross-play, progressão cross-save, jogos convenientes na nuvem e mais”.

“Consoles Xbox vão continuar a entregar uma experiência de ponta aos jogadores, é onde você obtém o melhor valor e conveniência, é onde o Game Pass oferece acesso sem precedentes a uma biblioteca de jogos sempre em evolução”, explicou o chefe do Xbox.

O post Microsoft confirma que lançará quatro jogos do Xbox em consoles rivais apareceu primeiro em Outer Space.