Microsoft decidiu colocar Call of Duty 2024 no Game Pass, diz WSJ A Microsoft teria decidido incluir o Call of Duty deste ano no Xbox Game Pass desde o primeiro dia, de acordo com informações obtidas...

Alto contraste

A+

A-

A Microsoft teria decidido incluir o Call of Duty deste ano no Xbox Game Pass desde o primeiro dia, de acordo com informações obtidas pelo The Wall Street Journal.

A decisão ousada é uma aposta na valorização do Game Pass, que tem crescido em ritmo bem abaixo do esperado para a Microsoft, em detrimento ao lucro mais garantido de vender o Call of Duty no modelo avulso tradicional, a US$ 70.

Embora a Microsoft tenha lançado suas maiores produções, como Halo, Forza e Starfield, pelo Game Pass no primeiro dia, a decisão sobre como serão distribuídos os jogos da Activision Blizzard após a conclusão da aquisição, se foi tomada, ainda não foi comunicada ao público.

Um sinal de que o catálogo da Activision Blizzard se tornará parte do Game Pass veio com a inclusão de Diablo IV no serviço em março. Resta agora a dúvida se a Microsoft manterá o preço da assinatura no valor atual ou se haverá algum acréscimo ou introdução de um plano mais caro.

Publicidade

O Call of Duty deste ano deve ser anunciado durante a apresentação Xbox Showcase em 9 de junho. Segundo rumores, será um novo Black Ops ambientado no início dos anos 1990, durante a Guerra do Golfo.

O post Microsoft decidiu colocar Call of Duty 2024 no Game Pass, diz WSJ apareceu primeiro em Outer Space.