Microsoft demonstra IA que dá dicas e ajuda jogadores

A Microsoft demonstrou como a inteligência artificial do modelo de linguagem ChatGPT poderá ser usada nos jogos como assistente virtual.

Durante uma apresentação da nova linha de laptops Copilot+, a Microsoft usou Minecraft para demonstrar a tecnologia do modelo ChatGPT4o, que tem como uma das principais inovações a capacidade de conversar com as pessoas por voz, sem atraso nas respostas e interações.

Na demonstração, o assistente de voz da IA pede para o jogador abrir seu inventário para poder ver os objetos à sua disposição e ensiná-lo a construir uma espada. Quando um zumbi chega, o Copilot reage imediatamente e recomenda que o jogador se abrigue. Não mais do que um minuto, a demonstração pretende ser a ilustração perfeita da prometida adaptabilidade da IA, capaz de tomar decisões em tempo real para melhor se adaptar e se tornando parte integral da experiência do Windows.

Além do diálogo direto com o ChatGPT-4o, também foi apresentada uma ajuda de texto que pode ser ativada por comando de voz, oferecendo uma escolha definida de conselhos sobre uma funcionalidade do jogo.

A tecnologia começará a ser usada nos PCs com Windows e nada impede que algo parecido seja oferecido para os usuários do Xbox no futuro.

A capacidade da IA “ver” a tela do PC e trafegar os dados obtidos pelos servidores da Microsoft levanta questões sobre privacidade e a possível exposição de dados sensíveis, mas a Microsoft diz estar tomando os cuidados necessários para proteger os dados e permite que a tecnologia processe as informações localmente na máquina de cada usuário.

Coming Soon: Copilot 🤝 Minecraft pic.twitter.com/yncla0gCG9 — Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) May 20, 2024