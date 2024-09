Microsoft diz que atraso de Black Myth: Wukong no Xbox não está relacionado ao hardware A Microsoft afirmou que o atraso da versão para Xbox de Black Myth: Wukong não ocorreu por supostas limitações de hardware. Desde junho... Outer Space|Do R7 04/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h11 ) ‌



A Microsoft afirmou que o atraso da versão para Xbox de Black Myth: Wukong não ocorreu por supostas limitações de hardware.

Desde junho, quando anunciou que o jogo não seria lançado no Xbox simultaneamente com as versões para PC e PS5, o estúdio chinês Game Science não trouxe atualizações sobre o desenvolvimento no console da Microsoft, o que tem alimentado rumores e especulações.

Recentemente, foi noticiado que a produtora estaria com dificuldades para rodar o jogo no Xbox Series S, lembrando o que ocorreu no ano passado com Baldur’s Gate 3, que foi adiado por meses por conta da capacidade de hardware inferior do Series S. Em seguida, a Forbes e o site IGN trouxeram o rumor que o atraso de Black Myth: Wukong no Xbox se deve a um acordo de exclusividade sigiloso firmado entre a Sony e a Game Science, o que parece improvável.

Agora, um porta-voz da Microsoft confirmou à Forbes que Black Myth: Wukong está a caminho do Xbox Series X|S e não há limitações de hardware impedindo a conclusão do desenvolvimento, diferente do que ocorreu com Baldur’s Gate 3. Sobre a suposta exclusividade do PS5, a Microsoft diz que não comenta “sobre os acordos feitos por nossos parceiros com outros detentores de plataforma”.

“Como dissemos antes, estamos animados com o lançamento de Black Myth Wukong no Xbox Series X|S e estamos trabalhando com a Game Science para levar o jogo para nossas plataformas. Preferimos não comentar sobre os acordos feitos por nossos parceiros com outros detentores de plataforma, mas podemos confirmar que o atraso não se deve às limitações da plataforma Xbox que nos foram apresentadas”, disse o representante da Microsoft.

A Game Science, por sua vez, não comentou sobre os rumores e ainda não trouxe uma atualização sobre a situação de Black Myth: Wukong no Xbox Series X|S.

Black Myth: Wukong vendeu mais de 10 milhões de cópias no PC e PlayStation 5 em apenas três dias. O jogo também se tornou o título para um jogador mais popular na história do Steam, com um pico de jogadores simultâneos acima dos 2 milhões.