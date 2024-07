Microsoft estaria considerando plano de nuvem e família para o Xbox Game Pass A Microsoft está considerando a possibilidade de oferecer novos planos do Xbox Game Pass, incluindo um nível dedicado aos jogos na... Outer Space|Do R7 23/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h03 ) ‌



A Microsoft está considerando a possibilidade de oferecer novos planos do Xbox Game Pass, incluindo um nível dedicado aos jogos na nuvem e outro com compartilhamento de conta, de acordo com informações ouvidas pelo site Windows Central.

Segundo as fontes do site, a Microsoft pensa em lançar um nível do Game Pass restrito a jogos na nuvem que seria barato e acessível, já que os usuários não precisariam possuir um console.

Mesmo restrito aos jogos por streaming na nuvem, esse plano permitiria aos usuários comprar jogos digitais, que ficariam armazenas em contas individuais da Xbox Cloud Gaming.

O Windows Central também diz ter ouvido “rumores muito provisórios” sobre a volta do plano Amigos e Família do Xbox Game Pass, que permitia o compartilhamento de contas. Um teste deste modelo, que permitia cinco contas vinculadas a uma única assinatura por US$ 24,99, foi testado em oito países entre 2022 e 2023, mas acabou não sendo efetivado.

Sobre a possibilidade de um plano gratuito do Game Pass, subsidiado por publicidade, o site diz que a Microsoft não está trabalhando ativamente para criar essa opção, embora tenha sugerido a ideia publicamente em outras ocasiões.

Recentemente a Microsoft aumentou os preços do Xbox Game Pass e anunciou novos planos como a assinatura Standard, que não inclui jogos novos.