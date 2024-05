Microsoft fecha quatro estúdios da Bethesda, incluindo o Arkane Austin e Tango Gameworks

Alto contraste

A Microsoft anunciou a decisão radical de fechar quatro estúdios da Bethesda, incluindo os outrora prestigiados Arkane Austin, de Redfall, e o Tango Gameworks, de Hi-Fi Rush e Ghostwire Tokyo.

Sob o argumento de que é necessária uma “repriorização de cargos e recursos” entre os estúdios do Xbox, o chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, anunciou que serão fechados o Arkane Austin, o Tango Gameworks, o Alpha Dog e o Roundhouse Games. Parte das equipes desses estúdios será recolocada em outras equipes do grupo, de acordo com um comunicado interno da Microsoft obtido pelo IGN.

“Hoje estou compartilhando as mudanças que estamos fazendo em nossas equipes Bethesda e ZeniMax”, diz o e-mail de Booty. “Essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto e no investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso e mundos amados da Bethesda que você cultivou ao longo de muitas décadas. Duplicar a aposta nessas franquias e investir na construção de novas exige que olhemos para todo o negócio para identificar as oportunidades que estão melhor posicionadas para o sucesso. Esta repriorização de títulos e recursos significa que algumas equipas serão realinhadas com outras e que alguns dos nossos colegas nos deixarão”.

Com o fechamento do Arkane Austin, Redfall perderá seu plano de DLCs e não terá mais atualizações. “O jogo e seus servidores permanecerão online para os jogadores se divertirem e ofereceremos ofertas compensatórias aos jogadores que compraram o DLC Hero”, explicou Booty.

O Tango Gameworks, que em certo momento foi visto como um raro ativo relevante do Xbox no Japão, será fechado apesar da boa recepção da crítica ao seu último lançamento, Hi-Fi Rush. “Hi-Fi Rush continuará disponível para jogadores nas plataformas que está hoje”, acrescentou Booty.

O Alpha Dog, de Mighty Doom, será encerrado junto com o próprio suporte ao jogo em 7 de agosto. “Estaremos desativando a capacidade dos jogadores de fazer qualquer compra no jogo”, disse Booty.

Já o Roundhouse Games, formado a partir do Human Head Studios com veteranos do Raven Software, será fechado sem que pudesse dar seus primeiros frutos. Parte desta equipe será recolocada no grupo Zenimax, especificamente para dar suporte a The Elder Scrolls Online.

“O Roundhouse desempenhou um papel fundamental em muitos de nossos lançamentos recentes de jogos e trazê-los para ZOS para trabalhar em The Elder Scrolls Online significará que podemos fazer ainda mais para fazer crescer o mundo que milhões de jogadores chamam de lar”, escreveu Booty.

Além das supostas demissões na Arkane Austin, Tango Gameworks e Alpha Dog, Booty também disse à equipe que “um pequeno número de funções em equipes editoriais e corporativas selecionadas da Bethesda também serão eliminados”.

“Essas mudanças não são um reflexo da criatividade e habilidade dos indivíduos talentosos dessas equipes ou dos riscos que correram para tentar coisas novas. Reconheço que essas mudanças também prejudicam as diversas equipes de suporte da ZeniMax e da Bethesda que trazem nossos jogos ao mercado. Estamos tomando essas decisões difíceis para criar capacidade para aumentar o investimento em outras partes do nosso portfólio e focar em nossos jogos prioritários”, acrescentou o chefe do Xbox Game Studios.

A Microsoft já havia demitido 1.900 funcionários na Activision Blizzard, Bethesda e Xbox em janeiro. Na ocasião, o chefe do Xbox justificou os cortes pela necessidade de definir prioridades para “aproveitar as melhores oportunidades de crescimento”.

