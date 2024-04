Microsoft marca apresentação sobre o futuro do Xbox para quinta-feira

Alto contraste

A Microsoft anunciou que fará uma nova apresentação do Xbox na quinta-feira, visando esclarecer os boatos sobre a possível estratégia multiplataforma da empresa que levaria jogos do Xbox ao PlayStation e Switch.

Chamada de “edição especial do podcast oficial do Xbox”, a apresentação surge em circunstâncias estranhas para a Microsoft, que precisará, de uma forma ou outra, acalmar os fãs com a palavra oficial sobre o futuro do Xbox, seja confirmando o fim de exclusivos como Starfield e Indiana Jones, ou se limitando a uma expansão mais comedida, com o lançamento de jogos menores como Hi-Fi Rush e Sea of Thieves para os consoles rivais.

A apresentação começa às 17h00 (horário de Brasília) de quinta-feira, 12 de fevereiro, e será conduzida por Phil Spencer, CEO do Xbox, Sarah Bond, presidente do Xbox, e Matt Booty, presidente dos estúdios do Xbox.

