Miyazaki revela quais são seus jogos favoritos da FromSoftware

O criador do gênero “Soulslike” e atual presidente da FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, revelou quais são seus jogos favoritos em uma entrevista para promover o lançamento do DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Em conversa com o site CNET, Miyazaki foi perguntado sobre quais seriam seus jogos preferidos da FromSofware, incluindo aqueles que são “seus filhos” e que, portanto, merecem o mesmo afeto.

Sem fugir da pergunta, Miyazaki respondeu, do ponto de vista pessoal: “O primeiro Dark Souls e Bloodborne. Claro, adoro todos eles. De um ponto de vista muito pessoal, eu diria que os primeiros Dark Souls e Bloodborne fizeram uma impressão muito forte em mim”.

Mas como CEO da FromSofware, Miyazaki não poderia deixar de colocar Elden Ring também entre seus filhotes prediletos, já que o jogo elevou o estúdio a outro patamar, sendo o recordista de vendas com mais de 25 milhões de cópias já distribuídas.

“Como empresa, Elden Ring levou-nos para uma categoria totalmente nova, o que foi um passo importante para a empresa”, disse o chefe da From.

Ao ampliar a escolha para outros jogos da FromSoftware que não tiveram seu envolvimento, Miyazaki disse que sua predileção de gamer é por King’s Field 2, o RPG que foi lançado nos mercados ocidentais como o título King’s Field (o primeiro jogo da série ficou restrito ao mercado japonês).

“Se estendermos a todos os jogos da FromSoftware, inclusive filhos que não são meus, eu diria King’s Field II”, disse ele.

Miyazaki iniciou sua carreira tardiamente na FromSoftware, participando do desenvolvimento de Armored Core: Last Raven, de 2004. O momento chave de sua carreira aconteceria anos mais tarde quando a FromSoftware deu a ele a chance de assumir um projeto problemático do estúdio: Demon’s Souls. Contra tudo e contra todos, inclusive com a rejeição de boa parte da crítica e até da própria Sony, que considerou o jogo difícil demais e, portanto, ruim, Demon’s Souls encontrou uma base de fãs fervorosos e pavimentou o caminho para Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring e todos aqueles que se inspiraram nesta fórmula.

