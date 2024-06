Modder tira a fantasia do chefe “Leão Dançante” em Shadow of the Erdtree e desvenda mistério Um modder esmiuçou os arquivos de Elden Ring: Shadow of the Erdtree para desvendar o mistério por trás do chefe “Leão Dançante”, um...

Um modder esmiuçou os arquivos de Elden Ring: Shadow of the Erdtree para desvendar o mistério por trás do chefe “Leão Dançante”, um dos primeiros do DLC e conhecido desde o trailer de estreia.

O chefe, que se inspira nas fantasias de dragão usadas em desfiles do ano novo chinês, mostra pequenos pés de fora, dando a impressão que haveria alguém vestindo uma fantasia. E de fato há. São, na verdade, duas pessoas em posturas diferentes, sendo uma delas em pé erguendo a cabeça do leão e outra de quatro atrás, dando sustentação ao corpo.

Os dois personagens humanos dentro da fantasia parecem apenas modelos genéricos de NPCs, sem qualquer relação a outros do jogo.

Em batalha, o leão não depende muito de quatro pés e duas mãos para se sustentar e é capaz de voar e rodopiar no ar, em uma coreografia das mais espetaculares de Elden Ring.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree está disponível no PC, PlayStation e Xbox.

