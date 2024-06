Monster Hunter Rise, Football Manager e mais entram no catálogo da PlayStation Plus A Sony anunciou uma nova leva de jogos que entrará no catálogo da PlayStation Plus Extra e Deluxe a partir de terça-feira, 18 de abril...

A Sony anunciou uma nova leva de jogos que entrará no catálogo da PlayStation Plus Extra e Deluxe a partir de terça-feira, 18 de abril.

Os assinantes dos planos Extra e Deluxe poderão encontrar em breve no catálogo de jogos Monster Hunter Rise, Football Manager 2024, Crusader Kings III, After Us, Anno 1800, Police Simulator: Patrol Officers, Far Cry 4, LEGO The Hobbit e LEGO The Incredibles.

Já no plano Deluxe terá a adição de Kayak VR: Mirage (PS VR2), LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, Ghosthunter e Daxter.

Por sua vez, os jogos que deixam o serviço são A Tale of Two Sons, The Talos Principle: Deluxe Edition, DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, Indivisible, Unturned, Telling Lies, Dodgeball Academia, The Wild at Heart, MotoGP 23, Grand Theft Auto V, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Monster Jam Steel Titans, Baja: Edge of Control HD e Slime Rancher.

