Nem o próprio Bloober Team gostou do trailer de Silent Hill 2 (Outerspace)

O primeiro trailer da jogabilidade de Silent Hill 2 Remake apresentado na última State of Play deixou uma má impressão não apenas para os fãs, mas também para o estúdio criador do remake, o Bloober Team.

Enquanto o público criticou a qualidade técnica defasada mostrada no trailer e o foco do vídeo nas cenas de ação, o presidente da Bloober Team, Piotr Babieno, considerou que o departamento de marketing da Konami não conseguiu capturar o “espírito do jogo”.

“Eu mesmo escrevi esses comentários negativos”, brincou Babieno sobre os comentários negativos registrados no YouTube. “Com toda a seriedade, não somos responsáveis pelo lado do marketing”.

O chefe do Bloober Team deixou claro que não gostou do trabalho da Konami no trailer, dizendo: “Isso é inteiramente responsabilidade do nosso parceiro. Certamente este trailer não reflete o espírito do jogo. Não é o espírito do que costumava ser ou do que estamos criando agora. Estamos tentando refletir plenamente essa visão romântica sobre o jogo, que estreou há 22 anos”.

“Achamos que quando os jogadores virem a jogabilidade real, o jogo real, eles irão julgá-lo de uma forma completamente diferente”, comentou Babieno ao canal de notícias para investidores polonês Inwestorzy.tv.

O remake de Silent Hill 2 desenvolvido pelo Bloober Team é um de vários projetos de Silent Hill anunciados pela Konami em 2022 como parte de uma iniciativa para reviver a franquia e voltar ao mercado de jogos para consoles.

O jogo tem lançamento previsto para este ano, em data ainda indefinida. Aparentemente, o Bloober Team está apenas esperando o sinal verde da Konami, já que em março de 2023 Babieno comentou que a produção estava “perto” de ser concluída. “Silent Hill 2 está tecnicamente pronto”, disse ele na época. “Isso não significa que o jogo acabou, mas estamos perto”.

