Nintendo anuncia apresentação Nintendo Direct na terça-feira A Nintendo anunciou que fará uma nova apresentação Nintendo Direct na terça-feira, 27 de agosto. Serão duas apresentações com focos... Outer Space|Do R7 26/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h41 )



A Nintendo anunciou que fará uma nova apresentação Nintendo Direct na terça-feira, 27 de agosto.

Serão duas apresentações com focos diferentes, mas exibidas em sequência. Uma Nintendo Partner Showcase, que é o formato dedicado a jogos de editoras parceiras, e uma Indie World Showcase, dedicada a pequenos jogos independentes.

Juntas, as duas apresentações terão 40 minutos de duração, o que significa que há muitas novidades para serem mostradas.

Embora a Nintendo não tenha antecipado nenhum detalhe a mais sobre o conteúdo das apresentações, podemos imaginar que a Square Enix, uma das editoras parceiras mais adeptas do Switch, esteja na programação com Dragon Quest III HD-2D Remake e outras novidades. A Nintendo também esclareceu que não haverá menção ao sucessor do Switch na apresentação de amanhã.

‌



As apresentações começam no horário habitual das Nintendo Direct, a partir das 11 da manhã, no horário de Brasília.