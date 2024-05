Nintendo anuncia items comemorativos do aniversário de Zelda: Tears of the Kingdom A Nintendo anunciou uma nova linha de merchandise de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para coincidir com o primeiro aniversário...

A Nintendo anunciou uma nova linha de merchandise de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para coincidir com o primeiro aniversário do jogo, em 12 de maio.

Disponíveis apenas no Japão por enquanto, os itens da nova linha incluem a trilha sonora oficial em CD (13.200 ienes ou R$ 435), um livro que detalha a produção do jogo (6.930 ienes ou R$ 230) e, claro, uma réplica da Master Sword (22.000 ienes ou R$ 730).

A trilha sonora contém 344 faixas em nove CDs e será lançada pela Nippon Columbia em 31 de julho. Uma edição limitada incluirá um USB em formato da Master Sword contendo as músicas em áudio de alta qualidade, além de um pedestal para inserir o USB para fins decorativos.

O livro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Master Works será lançado em 30 de agosto. Este contém artes, arte conceitual inicial, storyboards e detalhes da produção em 464 páginas A4.

Já a réplica da Master Sword terá 105 cm e será lançada em parceria com a Bandai Spirits em setembro, incluindo uma bainha e um pedestal.

Todos os itens serão vendidos pela loja online da Nintendo e pelas lojas da Nintendo em Tóquio, Osaka e Quioto.

