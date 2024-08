Nintendo anuncia nova Nintendo Direct para apresentar seu museu em Kyoto A Nintendo anunciou que fará uma nova apresentação Nintendo Direct nesta segunda-feira, 19 de agosto. Mas o assunto a ser tratado desta... Outer Space|Do R7 19/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 11h56 ) ‌



A Nintendo anunciou que fará uma nova apresentação Nintendo Direct nesta segunda-feira, 19 de agosto. Mas o assunto a ser tratado desta vez não envolve diretamente jogos, tampouco o Switch 2, mas sim o museu que a empresa pretende inaugurar no Japão no final do ano.

O Nintendo Museum está sendo construído no prédio que serviu como sede da empresa desde 1969, mas foi substituído por um anexo mais moderno há alguns anos. Situado na região de Uji, ao sul de Kyoto, o complexo que hoje abriga a atual sede e o museu a ser inaugurado se encontra a cerca de meia hora de trem da estação central de Kyoto.

A Nintendo Direct que vai apresentar os detalhes da inauguração do museu da Nintendo começa às 19h desta segunda-feira, no horário de Brasília.