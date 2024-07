Nintendo divulga teaser de jogo de horror Emio

‌



A Nintendo divulgou um teaser do que parece ser um jogo de terror chamado Emio.

O trailer, que em japonês é intitulado “Homem Sorridente”, mostra uma pessoa vestida com um saco de mercearia e o desenho de olhos e um sorriso, como um “emoji”. Um bom disfarce para um psicopata.

A classificação M da ESRB, exibida no início do trailer, comprova que será um jogo de tema adulto, algo ainda incomum para a Nintendo, mas com o qual a empresa tem flertado nos últimos anos. A descrição do trailer e as postagens da Nintendo nas redes sociais são acompanhadas da hashtag #WhoIsEmio.