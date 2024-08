Nintendo estaria informando produtoras para não esperar o Switch 2 no começo de 2025 A Nintendo estaria orientando os desenvolvedores a não esperar um lançamento do console sucessor do Switch antes de abril de 2025.... Outer Space|Do R7 13/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h26 ) ‌



A Nintendo estaria orientando os desenvolvedores a não esperar um lançamento do console sucessor do Switch antes de abril de 2025.

A informação foi ouvida pelo editor chefe do site GamesIndustry.biz, Chris Dring, em conversas com desenvolvedores e compartilhada por ele em um podcast. De acordo com as fontes do jornalista, a expectativa ainda é de um lançamento no primeiro semestre, mas não no começo do ano como se supunha.

“Nenhum desenvolvedor com quem falei espera que ele seja lançado neste ano fiscal”, disse Dring. “Na verdade, eles foram informados para não esperar no [atual] ano fiscal. Um monte de gente com quem falei espera que seja lançado em abril ou maio, ainda no início do ano que vem, não tarde”.

“Eu não acho que nenhum de nós queira um lançamento tardio para o Switch 2 porque todos nós queremos um novo console Nintendo, todo mundo fica muito animado com isso, e não queremos aquela crise de Grand Theft Auto 6 e Switch e todo esse tipo de coisa um em cima do outro”, acrescentou o jornalista.

Em maio, a Nintendo confirmou que anunciará seu próximo console durante seu atual ano fiscal, que vai até 31 de março de 2025.

O Nintendo Switch foi lançado em março de 2017, portanto está já em seu oitavo ano no mercado e desde julho se tornou o console mais longevo na história da Nintendo, superando o Famicom.