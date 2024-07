Nintendo quer combater cambistas com estoque maior do Switch 2 A Nintendo reiterou que pretende não dar oportunidade aos cambistas no lançamento do sucessor do Switch, produzindo um número de consoles...

A Nintendo reiterou que pretende não dar oportunidade aos cambistas no lançamento do sucessor do Switch, produzindo um número de consoles suficiente para atender à demanda desde o primeiro dia.

Em sessão de perguntas e respostas durante uma apresentação a investidores, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, explicou que o plano para combater a revenda é simples: a Nintendo irá produzir um número maior do Switch 2, de forma que as pessoas possam encontrá-lo nas lojas e não precisem pagar ágio aos cambistas.

O executivo também comentou que está considerando outras medidas, “levando em consideração as circunstâncias de cada região”, aparentemente se referindo à situação específica do mercado japonês, onde os problemas de estoque do Switch foram mais sérios.

“No ano passado e no ano anterior, não conseguimos produzir quantidades suficientes de hardware Nintendo Switch devido à escassez de componentes semicondutores, mas esta situação foi agora resolvida”, explicou Furukawa. “Atualmente, não acreditamos que a escassez de componentes terá um impacto significativo na produção do modelo sucessor”.

A Nintendo confirmou em maio que anunciará o Switch 2, ou qualquer que seja o nome do novo console, no atual ano fiscal, que vai até o final de março de 2025. A aposta do mercado é de um lançamento do novo console no primeiro semestre de 2025.

