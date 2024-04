Nintendo Switch se torna o console mais vendido da história no Japão O Nintendo Switch é agora o console vendido da história no Japão. Com 33,4 milhões de unidades vendidas no país, ele desbancou outro...

O Nintendo Switch é agora o console vendido da história no Japão. Com 33,4 milhões de unidades vendidas no país, ele desbancou outro sistema da Nintendo, o portátil Nintendo DS, que ocupava o topo do ranking.

Embora todos concordem que o Switch acaba de ter seu último Natal antes da chegada de seu substituto, a Nintendo ainda distribuiu 6,9 milhões de consoles e 66,87 milhões de jogos entre outubro e dezembro de 2023, um declínio de apenas 16% (para consoles) e 13% (para jogos) em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Há, portanto, um total de 139,36 milhões de Switches e 1,2 mil milhões de jogos distribuídos mundialmente em 31 de dezembro de 2023.

Com mais de 20 milhões de cópias distribuídas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom já se consolidou entre os 10 jogos mais vendidos do console. Ao adicionar os 31,61 milhões de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a nova fórmula de Zelda foi consagrada com 50 milhões de jogos vendidos. Já o grande lançamento do último final de ano, Super Mario Bros. Wonder não decepcionou e já conta com 11,96 milhões de jogos distribuídos (e 10,7 milhões de vendas aos consumidores) em poucos meses, um recorde para um Mario 2D. Além do honroso desempenho de Super Mario RPG que ultrapassa os 3 milhões, os jogos Mario em geral tiveram um excelente ano, em particular graças ao sucesso do filme de animação. Na frente de todos, Mario Kart 8 Deluxe ultrapassou a marca dos 60 milhões.

Embora seja agora o sistema mais vendido da Nintendo no Japão, o Switch ainda terá que vender cerca de 15 milhões de unidades para bater o Nintendo DS no mercado mundial, onde o portátil de duas telas não é o primeiro, mas o segundo console mais vendido, com 154 milhões de unidades, quase empatado com o líder PlayStation 2 e seus 155 milhões.

A Nintendo prevê que atingirá 141,12 milhões de unidades Switch vendidas até março deste ano. Resta saber se o console terá algum impulso para continuar vendendo bem após a muito provável substituição pelo “Switch 2” no final de 2024.

