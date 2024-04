No Rest for the Wicked é mostrado em detalhes e tem data de lançamento antecipado O Moon Studios anunciou que No Rest for the Wicked, o promissor RPG de ação no estilo “Soulslike”, será lançado em acesso antecipado...

O Moon Studios anunciou que No Rest for the Wicked, o promissor RPG de ação no estilo “Soulslike”, será lançado em acesso antecipado na Steam para PC no dia 18 de abril.

A data de lançamento e o conteúdo desta versão antecipada foram temas tratados em uma transmissão especial nesta sexta-feira, na qual o estúdio demonstrou o jogo em detalhes.

Segundo o estúdio, a versão “early access” virá com o primeiro capítulo da campanha e incluirá várias batalhas com chefes, bem como equipamentos e habilidades. Nos meses seguintes serão adicionados mais conteúdos como um modo PvP, novas regiões, desafios diários e muito mais.

No Rest for the Wicked é o terceiro jogo da equipe que se consagrou com Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, dois jogos no estilo Metroidvania lançados para PC, Xbox e Switch.

Segundo o Moon Studios, eles sempre foram fãs do gênero RPG de ação e sonhavam em um dia criar algo no estilo. O produto deste sonho se parece muito com os jogos da série Souls, principalmente no combate desafiador e a exploração, mas também é nítida a inspiração em Diablo, como podemos perceber pela presença do “loot” aleatório e itens identificados por suas propriedades especiais, além, é claro, do visual na perspectiva de câmera no alto similar à série da Blizzard.

Versões de No Rest for the Wicked para PlayStation 5 e Xbox Series serão lançadas ainda dentro da fase de acesso antecipado, porém não há data para essas ainda.

A versão de acesso antecipado inclui:

Primeiro capítulo da campanha

Vários chefes de fase

Várias armas, armaduras, habilidades e opções de crafting

Desafios diários e semanais

Masmorra Cerim Crucible (conteúdo endgame)

O cronograma de novos conteúdos começa com a adição do multiplayer para até 4 jogadores na próxima atualização, com foco no elemento cooperativo, mas com PvP também incluído.

Atualizações planejadas para a fase de acesso antecipado:

PvE cooperativo até 4 jogadores

PvP

Novo conteúdo de história

Novas regiões do mapa

Novos inimigos e chefes

Novas armas, equipamento e itens raros

Mais fases para a Cripta

Mais desafios diários e semanais

Funcionalidade de agricultura

