No Rest For The Wicked ganha primeira grande atualização O Moon Studios lançou a primeira grande atualização de No Rest For The Wicked desde que o jogo entrou em acesso antecipado em 18 de... Outer Space|Do R7 26/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 09h53 ) ‌



O Moon Studios lançou a primeira grande atualização de No Rest For The Wicked desde que o jogo entrou em acesso antecipado em 18 de abril de 2024.

A atualização, intitulada The Crucible, traz correções e novos recursos, incluindo, entre outras coisas, um modo roguelite e compatibilidade com o Steam Deck.

“Reformulamos completamente o Crisol de Cerim, que agora é duas vezes maior, com novos gráficos e novas músicas, sistemas de randomização expandidos, mais de 200 ecos e um Modo Rogue Lite completo. Também adicionamos uma nova facção inimiga conhecida como Gloam, o Vendedor do Senescal, a capacidade de exaltar itens e muito mais”.

Um trailer mostrando essas novidades pode ser visto abaixo.

No Rest For The Wicked será lançado em data ainda indefinida no PC, PS5 e Xbox Series X|S.