Alto contraste

A+

A-

Nova aposta da Sony, Helldivers 2 faz sucesso em seu primeiro fim de semana Nova aposta da Sony, Helldivers 2 faz sucesso em seu primeiro fim de semana (Outerspace)

A Sony e o estúdio Arrowhead estão comemorando o lançamento bem sucedido de Helldivers 2, o tiro em terceira pessoa cooperativo que saiu na última quinta-feira para PC e PlayStation 5.

Os primeiros dias trouxeram bons números para o jogo, com 50.000 jogadores conectados simultaneamente no Steam nas primeiras 24 horas e o pico de 155.926 jogadores conectados alcançado no sábado, 11 de fevereiro. Entre os jogos lançados em 2024, apenas Enshrouded (160.405) e o fenômeno Palword (2,1 milhões) se saíram melhor.

Segundo Johan Pilestedt, CEO e diretor do estúdio sueco, o sucesso de Helldivers 2 permitiu ultrapassar várias vezes a capacidade máxima planeada pelos seus servidores Azure, que era primeiro de 250.000 jogadores e depois de 360.000. As vendas passaram do milhão de cópias em menos de 3 dias após o lançamento, ultrapassando rápida e largamente as estimativas internas.

Desenvolvido pelo Arrowhead por quase 8 anos, este TPS cooperativo inspirado em Starship Troopers preenche uma lacuna há muito tempo almejada pela Sony, que tenta emplacar um jogo de sucesso no gênero muito concorrido de shooter online. Outras duas tentativas, Concord e Fairgame$, estão em desenvolvimento e serão lançadas para o PlayStation 5 em datas ainda indefinidas.

A história poderia ter sido ainda melhor se Helldivers 2 não tivesse sido tão vítima do sucesso mal esperado da Sony e da Arrowhead. Embora as avaliações no Steam estejam atualmente positivas em 74%, o jogo flertou com a zona vermelha nas primeiras horas devido a problemas no matchmaking, efeito da sobrecarga dos servidores.

O post Nova aposta da Sony, Helldivers 2 faz sucesso em seu primeiro fim de semana apareceu primeiro em Outer Space.