Nova apresentação Nintendo Direct é confirmada para terça-feira

A Nintendo anunciou que fará uma nova apresentação Nintendo Direct nesta terça-feira, 18 de junho.

A apresentação será longa, com 40 minutos de duração, e irá focar nos jogos que serão lançados para o Switch na segunda metade de 2024. A própria Nintendo teve o cuidado de avisar que não haverá sequer uma menção ao sucessor do Switch no evento, o que praticamente elimina qualquer esperança do novo console ser lançado ainda este ano.

A Nintendo Direct começa às 11h00 no horário de Brasília e poderá ser assistida pelo canal oficial da Nintendo no YouTube.

