Nova leva de jogos da PlayStation Plus vaza A próxima leva de jogos a ser adicionado ao catálogo do PlayStation Plus este mês vazou pela fonte habitual, o velho conhecido Billbil...

‌



A+

A-

A próxima leva de jogos a ser adicionado ao catálogo do PlayStation Plus este mês vazou pela fonte habitual, o velho conhecido Billbil-kun, do site Dealabs.

Segundo ele, os seguintes jogos estarão disponíveis para os assinantes do PlayStation Plus Extra e Premium em 17 de julho:

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Remnant II

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

Mount & Blade II: Bannerlord

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

O autor do vazamento também acredita que Remnant: From the Ashes será adicionado ao catálogo, mas este ainda não está confirmado. A Sony deve confirmar as novidades amanhã.