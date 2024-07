Novo Crazy Taxi será multiplayer em mundo aberto

Alto contraste

Mais de seis meses após anunciar planos de reviver algumas de suas franquias nostálgicas, incluindo Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi e Golden Axe, a Sega revelou que a volta de Crazy Taxi será na forma de um jogo multiplayer em mundo aberto.

Os primeiros detalhes do novo Crazy Taxi foram apresentados em um vídeo publicado hoje pela Sega. Mais que informar os fãs sobre o desenvolvimento do jogo, o vídeo é destinado aos candidatos às vagas disponíveis na equipe de desenvolvimento e tem o grisalho Kenji Kanno, produtor do jogo de 1999 e ex-líder do departamento então denominado Sega AM3, introduzindo os jovens designers que atualmente trabalham no jogo, usando o Unreal Engine.

Os interessados em trabalhar no novo Crazy Taxi podem esperar um jogo focado no multiplayer, e não mais na experiência single-player do arcade da época, onde o jogador lutava contra a própria pontuação e contra a contagem regressiva.

A equipe da Sega fala de uma cidade mais realista e ampla, ou um “mundo aberto multiplayer massivo” que parecerá um parque de diversões para os jogadores. A Sega também pretende criar um sucesso em escala global, inspirada pelo exemplo de Forza Horizon.

