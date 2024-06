Novo “GaaS” do PlayStation, Concord entra em pré-venda por R$ 199,50 Se a aposta da Sony no gênero de jogos como serviço ao vivo (GaaS) já parecia arriscada pela enorme concorrência e a grande chance...

Se a aposta da Sony no gênero de jogos como serviço ao vivo (GaaS) já parecia arriscada pela enorme concorrência e a grande chance de fracasso, o início da pré-venda de Concord na PlayStation Store mostra uma ousadia e tanto: o jogo custará R$ 199,50 no lançamento.

O preço é o mesmo de Helldivers 2, outro jogo de tiro ao vivo para PS5 e PC publicado pela Sony e que, diferente da maioria, foi um grande sucesso. As dúvidas que pairam sobre Concord, no entanto, indicam mais risco, já que se trata de um shooter 5v5 muito parecido com outros jogos já bem estabelecidos no mercado, como Overwatch, Valorant e Apex Legends, enquanto Helldivers 2 ao menos mostrou alguma originalidade.

Um sinal mais claro que o raio não cairá duas vezes no mesmo lugar para a Sony este ano, ou que Concord não é Helldivers 2, pode ser observado na proporção de curtidas e rejeição ao trailer do jogo mostrado na semana passada. No momento, a rejeição é 9 vezes maior que a aprovação do jogo, ou 5 mil “likes” e 45 mil “dislikes”.

Uma Digital Deluxe Edition de Concord também está em pré-venda e custa R$ 299,90. Esta dá três dias de acesso antecipado, 16 skins de personagens e o Pacote Monarcas.

Concord será lançado para PS5 e PC em 23 de agosto, com uma versão beta ocorrendo em julho.

