Novo trailer de Stalker 2 mostra cenários da zona de exclusão de Chornobyl Aparentemente segura da nova data de lançamento de Stalker 2: Heart of Chornobyl, a produtora GSC Game World intensificou a campanha... Outer Space|Do R7 14/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 14/08/2024 - 15h26 )



Aparentemente segura da nova data de lançamento de Stalker 2: Heart of Chornobyl, a produtora GSC Game World intensificou a campanha de divulgação do jogo com mais um trailer nesta quarta-feira, desta vez dedicado a apresentar os cenários e ambientes lúgubres da Zona de exclusão anômala de Chornobyl.

“Um mundo aberto e contínuo que abrange mais de 60 quilômetros quadrados. Ele esconde muitos segredos, decorações e é cheio de história. Casas abandonadas, reatores, laboratórios, subterrâneos e objetos de arte. A Zona é diferente e é seu fascínio. Onde quer que você vá, você sentirá a atmosfera única. Mas explore com cuidado”, diz a descrição do trailer de hoje.

Stalker 2: Heart of Chornobyl tem lançamento marcado para 20 de novembro no PC e Xbox Series X|S. O jogo será incluído no Game Pass desde o primeiro dia.