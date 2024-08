Novo vídeo de Monster Hunter Wilds demonstra arma de fogo A Capcom divulgou mais um vídeo de Monster Hunter Wilds na série que destaca as novidades da jogabilidade. Desta vez, o foco é em uma... Outer Space|Do R7 06/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h16 ) ‌



A Capcom divulgou mais um vídeo de Monster Hunter Wilds na série que destaca as novidades da jogabilidade. Desta vez, o foco é em uma arma de fogo pesada que será introduzida no novo jogo.

A Heavy Bowgun estará na categoria das armas grandes e dará ao jogador “poder de fogo avassalador”, segundo a Capcom. No vídeo, é mostrado como a arma serve para disparar a média distância nos monstros, mantendo a dinâmica da batalha de Monster Hunter inalterada, além do uso do novo recurso de foco para concentrar o ataque nos ferimentos do inimigo.

Monster Hunter Wilds será lançado em 2025 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.