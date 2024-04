Novo vídeo de Rise of the Ronin aprofunda no sistema de combate Um dia depois de mostrar um vídeo dedicado aos cenários de Rise of the Ronin, o Team Ninja apresentou outro com foco naquilo que...

Um dia depois de mostrar um vídeo dedicado aos cenários de Rise of the Ronin, o Team Ninja apresentou outro com foco naquilo que é a especialidade do estúdio: o combate.

O vídeo de hoje é comentado pelo produtor e diretor do jogo Fumihiko Yasuda e pelo líder de animação Kosuke Wakamatsu, que explicam como os estilos de luta distintos dos personagens foram atrelados à história, já que há preocupação dos produtores com uma recriação autêntica do período Bakumatsu, que serve de pano de fundo para a aventura.

A introdução de armas de fogo ocidentais na época é um desses novos elementos e um detalhe que mudou dramaticamente a forma como o Ronin travava a batalha. Em vez de apenas katanas e armas brancas, as armas de fogo forçaram os guerreiros a se adaptarem a novos tipos de combate à distância.

De qualquer modo, o DNA do Team Ninja será mantido com as armas de fogo e “a ação permanece no centro de Rise of the Ronin”, que é “o culminar do nosso trabalho anterior em jogos de ação na Team Ninja”, diz Yasuda no vídeo.

Wakamatsu acrescenta: “A ação do Team Ninja é conhecida por sua alta velocidade e dificuldade, e sentimos que isso também faz parte das expectativas dos jogadores”.

Em outra parte do vídeo, os dois desenvolvedores discutem o sistema de títulos, que permite que personagens NPC se juntem à jornada do protagonista. O vídeo termina aprofundando no sistema de contra-ataque.

Rise of the Ronin será lançado em 22 de março para PS5.

